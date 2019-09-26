شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: سنتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من الانتخاب فى طمأنينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق أحمد قايد صالح اليوم الخميس، أن القيادة العليا للجيش ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابى فى جو من الطمأنينة والسكينة، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة فى ديسمبر المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية ـ أن ذلك جاء فى كلمة للفريق قايد صالح خلال زيارته اليوم للفرقة الـ 40 مشاة ميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة.

Advertisements

وقال صالح "إن التحضيرات الجارية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد انطـلقت فعليا وميدانيا عبر الحرص على توفير كافة الشـروط اللازمة والعوامل الملائمة للـسير الحسن لهذا الاستحقاق المصيرى فى حياة الأمة، من خلال تكـييف قانون الانتخابات وتعديله، وإنشاء السلطة الوطـنية المسـتقلة للانتخابات، الذى يعتبر حدثا بارزا فى مسار الخروج من الأزمة".

وأشار إلى أنه تم منح السلطة الوطنية للانتخابات كافة الصلاحيات التى تخولها التكفل - دون سواها - بجميع مراحل العملية الانتخابية.

وأكد صالح أن الجيش متمسك دائما بالمسار الدستورى وحريص على الاحترام الكامل والوافى لقوانين الجمهورية، وقال"إنه خط سيرنا الذى لم ولن نحيد عنه إطلاقا مهما كانت الظروف والأحوال، لأنه المسلك الوحيد الآمن الذى تتحقق به الغايات الكبرى المنشودة ويتوقف عليه مستقبل البلاد".