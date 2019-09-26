شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ماكرون فى وفاة جاك شيراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تعزية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية فى وفاة جاك شيراك، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتى تعزية مماثلتين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

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