شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط: تدخلات إيران فى اليمن أطالت أمد الصراع وجعلته أكثر استعصاء على الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التدخلات الإيرانية فى اليمن أطالت أمد الصراع وجعلته أكثر استعصاء على الحل، مُحمّلاً إيران والحوثيين المسئولية الأساسية عن تفاقم معاناة الشعب اليمنى وتعميق الأزمة الإنسانية هناك.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية اليوم "الخميس" خلال لقاء "أبوالغيط" مع مارتين جريفيث المبعوث الأممى إلى اليمن، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ونبه "أبوالغيط"، خلال اللقاء، إلى خطورة ما تقوم به إيران باستخدام الميلشيات الحوثية كورقة لإدارة صراعها مع الولايات المتحدة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات الأزمة اليمنية مع التركيز على الجهود الجارية من أجل إحياء العملية السياسية وخفض التصعيد واستعادة السلام والشرعية لليمن.

Advertisements

وأضاف المصدر أن "أبو الغيط " شرح للمبعوث الأممى، خلال اللقاء، موقف الجامعة العربية المتمثل فى قرار مجلس الجامعة الذى اعتمد فى 10 سبتمبر الجارى وهو الموقف الثابت الذى يدعم أيضا وحدة التراب اليمنى وتكامله الإقليمي، وأهمية استعادة المؤسسات الشرعية بالدولة والحيلولة دون تحول اليمن لمنصة تهديد لجيرانه.

وأوضح المصدر أن "أبو الغيط" استمع من المبعوث الأممى لآخر مستجدات جهوده فى الوساطة، خاصة فى ضوء العرض أحادى الجانب من طرف الحوثيين بوقف الهجمات ضد السعودية، وما قد ينطوى عليه هذا الأمر من فرص لإحلال السلام فى اليمن.

ونقل المصدر عن الأمين العام للجامعة العربية قوله "إن من الضرورى اختبار كل فرصة للسلام، وأن ما يهم فى هذا للصدد هو أفعال الحوثيين لا أقوالهم".