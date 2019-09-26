واشنطن تفرض عقوبات على شركة تزود القوات الروسية فى سوريا بوقود طائرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على شركة قالت إنها تشارك فى خطة للتحايل على العقوبات الأمريكية لتزويد القوات الروسية فى سوريا، بوقود الطائرات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة ماريتيم أسيستانس التى فرضت عليها العقوبات حديثا تعمل كواجهة لشركة (أو.جيه.إس.سى سوفراشت) التى سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها فيما يتعلق بعمليات فى أوكرانيا.
واستهدفت الخزانة الأمريكية، كذلك ثلاثة أفراد قالت أنهم على صلة بشركة (أو.جيه.إس.سى سوفراشت) وجمدت أى أصول لهم فى الولايات المتحدة ومنعت الأمريكيين من التعامل معهم.
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