شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين: بكين والرياض تجمعهما شراكة إستراتيجية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى، إن الصين والمملكة العربية السعودية شريكان استراتيجيان شاملان.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية الصينى مع نظيره السعودى إبراهيم بن عبدالعزيز العساف على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

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وأضاف وانج، وفقا لوزارة الخارجية الصينية، أنه فى الوقت الحاضر، تعمل الصين والمملكة العربية السعودية بنشاط على تنفيذ التوافقات المهمة التى توصل إليها قادة البلدين، حيث تم تعزيز التعاون العملى فى مختلف المجالات، وأصبح التواصل والتنسيق فى الشؤون الدولية والإقليمية أوثق.

وتابع وانج أن الصين ترغب فى العمل مع دول مجلس التعاون الخليجى لمناقشة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجانبين فى أقرب وقت ممكن، والحفاظ على التجارة الحرة والنظام التجارى متعدد الأطراف وتعزيز بناء اقتصاد عالمى مفتوح من خلال إجراءات عملية.