شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: اعتقال 3 عناصر من "داعش" فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة كركوك. Advertisements وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "أن معلومات استخباراتية توفرت حول وجود إرهابيين من الخلايا النائمة فى تنظيم "داعش" الإرهابى بمدينة كركوك". وأضاف البيان أنه تم تشكيل فريق عمل من الضباط والمنتسبين وبعد نصب كمائن فى عدة مناطق تم القبض على الإرهابيين وتسليمهم إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم ومحاسبتهم.

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