شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تصعد إلى المركز الـ12 عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، والـ12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019، والصادر عن «مركز التنافسية العالمي»، التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2019 بـ5 مراتب عن تصنيف العام السابق عالمياً، كما تقدمت في تقرير هذا العام؛ لتحقق المركز الأول عربياً أيضاً في كل المحاور الرئيسية الـ3 في التقرير؛ وهي: محور «التكنولوجيا» والذي حققت به الدولة المركز الثاني عالمياً متقدمة بـ5 مراتب عن العام السابق، والتاسع عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل» والذي كانت في المرتبة 12 في العام الماضي، وقفزت مرتبة واحدة في محور «المعرفة»؛ لتحقق المركز الأول عربياً، و35 عالمياً.

وأشاد حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأداء الدولة في تقرير هذا العام، وتحقيقها للمراتب العالمية المتقدمة في هذا القطاع الاستراتيجي، وقال: «إن تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019 هو شهادة عالمية جديدة تضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الحافل بالإنجازات والتي تعمل بروح الفريق الواحد، وعليه أتوجه بالشكر إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص على ما يبذلونه من جهود وتضافر؛ للنهوض بتنافسية الدولة وتقدمها في كافة المؤشرات والتقارير العالمية».

ونوّه المنصوري إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص؛ لتحقيق الرؤية والتطلعات والأهداف الموضوعة من قبل القيادة الرشيدة في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية، ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة.

يجدر بالذكر بأنه تمت إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية عام 2017؛ بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشراً فرعياً مجمّعة في تسعة مؤشرات تشكل ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل.

ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعده العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.