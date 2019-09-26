شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، صباح اليوم الخميس، عن 86 عاماً كما أعلن صهره فريديريك سالا-بارو لوكالة «فرانس برس».

وقال سالا-بارو زوج كلود شيراك إن «الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام».

وبعد تلقي النبأ، وقفت الجمعية الوطنية الفرنسية دقيقة صمت؛ حداداً. كما أغلقت الشرطة الفرنسية الشارع الذي يعيش فيه شيراك في العاصمة باريس.

وترأس شيراك الجمهورية الفرنسية منذ عام 1995 وحتى 2007، وعرف الراحل المحافظ حول العالم بمعارضته الشديدة للغزو التي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. واختفى شيراك من الحياة العامة خلال السنوات الأخيرة، وذكرت تقارير أنه كان يعاني أوضاعاً صحية حادة.

وكان شيراك شخصية رئيسية في اليمين الفرنسي، وتولى أيضاً رئاسة الوزراء مرتين بين 1974-1976 و1986-1988 كما كان رئيساً لبلدية باريس منذ 1977 وحتى 1995.

في المواقف الأوروبية، عبّـر رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء لوكمسبورج السابق جان كلود يونكر «عن تأثره البالغ» إثر تلقيه نبأ وفاة الرئيس الأسبق.

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