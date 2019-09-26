«أسبوع دبي للتصميم».. نافذة الجمهور على 200 فعالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، تقام النسخة الخامسة من أسبوع دبي للتصميم خلال الفترة بين 11 و16 نوفمبر المقبل، ويتضمن أكبر مهرجان إبداعي في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 200 فعالية، تسلط الضوء على الهوية التصميمية للإمارات والمنطقة.ومن مركزه في حي دبي للتصميم، يواصل الأسبوع دوره المهم لإرساء مكانة دبي كوجهة جذابة لمحترفي وهواة التصميم على حد سواء، ويواصل مساعيه الدؤوبة لإلقاء الضوء على المصممين الموهوبين في المنطقة من خلال برنامج طموح وواسع ينظّم طيفاً من الفعاليات المميزة.يعرض «أسبوع دبي للتصميم 2019»، تشكيلة متنوعة من التخصصات التصميمية على غرار التصميم المعماري وتصميم المنتجات والتصميم الداخلي والوسائط المتعددة، وغيرها ويمنح الزوار فرصاً ثمينة للتفاعل مباشرة مع نخبة من مواهب التصميم في المنطقة، كما سيطلق حواراً إبداعياً يرسخ مكانة دبي كعاصمة الإبداع في المنطقة.ويعد داون تاون ديزاين (الذي ينعقد على مدار الأيام الممتدة بين 12 و15 نوفمبر)، معرضاً رائداً للتصاميم الأصيلة وعالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط، وهو القلب النابض بالإبداع في «أسبوع دبي للتصميم».وفي أعقاب نجاح نسخته الأولى العام الماضي، يواصل داون تاون إديشنز، القسم المخصص للتصاميم محدودة الإصدار والمعدة حسب الطلب، الكشف عن الجيل المقبل من مواهب التصميم الفذة في المنطقة.وتشمل قائمة المصممين المشاركين بأعمالهم في النسخة الثانية من هذا القسم، أسماء لامعة مثل مشاري الناصر، والذي يعرض مجموعة من المنحوتات الرخامية المشرقة والمستوحاة من منزل عائلته، ومعرض «تشكيل» الذي يكشف النقاب عن مجموعة عام 2019 من مصممي برنامج تنوين للتصميم، و«مجلس الحرف المعاصرة - إرثي» في الشارقة والذي يقدم مجموعة من الأعمال الحرفية التقليدية والمعاصرة من مختلف أنحاء الإمارات، والمصممة الإماراتية الجود لوتاه، والتي تقدم مجموعة أعمال فنية مرقمة ومحدودة الإصدار مستوحاة من فكرة صندوق المهر الخشبي الإماراتي «المندوس»، في حين تجسد المجموعة الفنية للمصممة الإماراتية هاجر عبدالله ثقافة الفروسية الأصيلة في المنطقة؛ لتسجل أول ظهور لإبداعها الفريد.يشارك رائد الأعمال والمصمم غسان سلامة، كقيّم فني في «داون تاون إديشنز»، عبر اثنين من المعارض المخصصة للخوض في مشهد التصميم في المنطقة هما «مدار»، و«إنسايت».

تركيبة معمارية

يعد معرض «أبواب» تركيبة معمارية مبتكرة تقدّم منصة إبداع مثلى للمصممين الموهوبين من شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط. ويشارك في النسخة الخامسة من «أبواب» مصممون من الهند والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ولبنان؛ حيث سيخوضون غمار تحد لإعادة إنشاء الصفوف الدراسية المحلية المستمدة من ثقافاتهم المتنوعة عبر موضوع «طرق التعلم».

ويشارك «استوديو برسايد للتصميم» من مومباي بعمل «قصة غار» (بيت القصص بالهندية)، والذي سيعيد سرد أساطير الخلق السائدة في مختلف الثقافات الهندية، وذلك عن طريق دعوة سبعة فنانين معاصرين لتفسير هذه القصص الشيّقة على أقمشة الكادي، وهي منسوجات يدوية الصنع من ألياف طبيعية مصدرها الهند.

أما جناح المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، والذي يحظى بدعم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، فيشارك ممثلاً بمشروع بحثي يوجه تركيزه نحو الحفاظ على حرفة تراثية أصيلة وهي حياكة سعف النخيل. وتعاونت شهد العزاز، مؤسسة مكتب عزاز للعمارة، عن كثب مع الحرفيين محلياً لتطوير أنسجة مبتكرة وتجربة استخداماتها؛ ليعبر كل نسيج عن عملية وقصة؛ حيث تتعانق أجزاؤه في تعبير رمزي فريد عن المجتمع.