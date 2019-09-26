العراق ليس مستعدا للانضمام للتحالف الإيراني في منطقة الخليج

وقال الحكيم للصحفيين، اليوم الخميس، في رد على سؤال عما إذا كان العراق مستعداً للانضمام إلى التحالف الذي اقترحت إيران إنشاءه "نعارض الانضمام إلى التحالف في المرحلة الحالية. نعتقد أننا بحاجة إلى وقت لنهدأ ونفهم ما سيحدث في المفاوضات بين الجانبين".

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ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تشكيل تحالف جديد يسمي تحالف "الأمل" لضمان الأمن في منطقة الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، ويكون بمشاركة دول المنطقة، وتحت مظلة أممية.

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وقال روحاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء:" أدعو كافة الدول المتأثرة بالتطورات في الخليج الفارسي للمشاركة بتحالف الأمل، اي مبادرة هرمز للسلام".

وأضاف روحاني "هذه المبادرة تشمل مجالات التعاون المختلفة كالعمل الجماعي لتحقيق أمن الطاقة وحرية الملاحة وتتدفق النفط من وإلى مضيق هرمز، وأبعد منها".

وأوضح الرئيس الإيراني "يقوم التحالف على أسس مهمة، أهمها هما مبدأ عدم الاعتداء وعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض"، مشددا "المظلة الأممية مهمة لإضفاء شرعية علي تحالف الأمن وتشكيل دولة أجنبية لمثل ذلك التحالف يعد تدخلا بشؤون المنطقة".