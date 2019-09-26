اللجنة العليا للمشاريع والإرث: شعوب المنطقة تدعم إقامة كأس العالم في قطر وهذا الدليل

وأوضح الذوادي أن "البطولة تسهم حالياً في توحيد شعوب المنطقة وذلك قبل نحو ثلاثة أعوام من انطلاق منافساتها. فرغم الحصار الجائر المفروض على قطر والخلافات السياسية في المنطقة، إلا أن كافة شعوب المنطقة تدعم استضافة كأس العالم في قطر"، بحسب صحيفة "الشرق" االقطرية.

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وبرهن الذوادي على حديثه بأنه عند فتح باب التسجيل للتطوع، استقبلت اللجنة العليا طلبات أكثر من 200 ألف شخص من المنطقة يؤكدون رغبتهم في التطوّع على الطريق نحو استضافة المونديال، ومن بينهم الكثير من مواطني دول الحصار.

وشدد الذوادي على أن كأس العالم "فيفا 2022" ستكون بطولة للجميع، وأن دولة قطر سترحب بكل من يتطلع للاستمتاع بالنسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط، وذلك في جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات قمة كونكورديا 2019 على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وفي جلسة بعنوان "دور الرياضة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات: بطولة كأس العالم فيفا 2022 الأولى في الشرق الأوسط": سلط الذوادي الضوء على أن "مونديال قطر سيجمع تحت رايته الجميع رغم اختلافاتهم، فهذه ستكون النسخة الأولى من البطولة الكروية في المنطقة، وهي بلا شك فرصة عظيمة نؤكد من خلالها على أنه بالرغم من اختلاف نظرتنا ورأينا تجاه مختلف القضايا، لكن لا ينبغي أن يفرّق ذلك بيننا، وعلينا التركيز على القواسم المشتركة التي تجمع بين الشعوب".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استبعد منتخب قطر من الدور الثالث "النهائي" لتصفيات كأس العالم 2022، وذلك حفاظا على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة.

ويتأهل 12 منتخبا إلى المرحلة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، يتأهل منها 4 بشكل مباشر إلى البطولة، بينما يخوض المنتخبان اللذان حصلا على المركز الثالث مباراتي ذهاب وإياب قبل لعب الملحق، وذلك حسب موقع "كورة".