السودان... ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا إلى 184 شخصا

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية أنه وفقاً للبيانات، حتى الـ 24 أيلول/سبتمبر، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلد 184 حالة، منها 128 حالة في ولاية النيل الأزرق و 56 حالة في ولاية سنار. وكان ستة من الثمانية المتوفيين من ولاية النيل الأزرق واثنان من ولاية سنار.

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ويشير البيان إلى أن 36 طنا من المساعدات الطبية لمنظمة الصحة العالمية قد وصلت إلى الخرطوم لمكافحة الكوليرا. ومرض الكوليرا ناتج عن بكتيريا تعيش في مصادر المياه ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يعالج.

وكانت وكالة الأنباء السودانية "سونا" قد ذكرت سابقاً، نقلا عن وزارة الصحة السودانية أن عدد المصابين 124 شخصا، منهم 101 شخص أصيبوا بالمرض في ولاية النيل الأزرق و23 في ولاية سنار .

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أطلقت في أيار/ مايو من هذا العام، حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الكوليرا في أفريقيا، واستمرت الحملة حتى منتصف حزيران/ يونيو وجرت في أوغندا، وزامبيا، وملاوي وجنوب السودان ونيجيريا.