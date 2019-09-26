الجيش الأمريكي يعزز قواته شمال شرقي سوريا بشحنة أسلحة جديدة

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ونقل مراسل "سبونتيك" عن مصادر أهلية في ريف الحسكة بأن
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وكان جيش الاحتلال الأمريكي قد أدخل خلال الأسابيع الماضية عدة أرتال مماثلة عبر معبر سيمالكا غير الشرعي تحمل أسلحة وعتادا حربيا ولوجستيا إلى مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا تحت عنوان إمداد حلفائه من الفصائل الكردية الانفصالية بالمساعدات العسكرية، حيث ذهب معظم هذه الشحنات إلى قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة.
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