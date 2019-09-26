أدوية تحتوي على مواد مسرطنة في المغرب... ووزارة الصحة تتحرك

نقل موقع "هسبريس"، أن إجراء وزارة الصحة المغربية يأتي على خلفية التقارير الصادرة من عدة وكالات أجنبية متخصصة بالأدوية على غرار الإدارة الأمريكية للغداء والدواء "FDA" والوكالة الاوربية للأدوية "EMA" بخصوص الأدوية المحتوية على المادة الفعالة "رانيتيدين" المستعملة لتقليل إفراز الحمض في المعدة، إذ تبين إمكانية احتوائها على المادة الشائبة N-Nitrosodimethylamine "NDMA" بنسب قليلة.

وقررت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة اتخاذ عدة إجراءات احترازية كسحب جميع الأدوية المحتوية على مادة "الرانيتيدين" إلى حين التأكد من سلامتها وخلوها من أي خطر، وإجراء التحريات اللازمة على الأدوية المحتوية على مادة "الرانيتيدين" للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية المعتمد من قبل المنظمة العالمية للصحة والمديرية الأوروبية لجودة الدواء والرعاية الصحية "EDQM".

كما ذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن مديرية الأدوية والصيدلة ستعمل على موافاة الرأي العام بكل جديد حول الموضوع، وطلبت من المرضى استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلاني لوصف الدواء البديل المتوفر.