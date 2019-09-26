الحريري ينعى شيراك بكلمات مؤثرة

وقال الحريري في بيانه "غاب عن ​العالم​ اليوم رجل من أعظم الرجال الذين أنجبتهم ​فرنسا​ وشخصية فذة لعبت أدوارا مميزة في قيادة ​أوروبا​ وترسيخ مكانتها في المعادلات الدولية".

وأضاف الحريري قائلا "الرئيس الفرنسي الأسبق ​جاك شيراك​، يرحل بعد أن كتب تاريخا حافلا بالإنجازات تشهد عليها قضايانا العربية وال​لبنان​ية، وهو الذي وقف إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ وقضاياه المشروعه وأمسك بيد لبنان في أصعب الظروف وتقدم الصفوف دفاعا عن حريته واستقلاله وسيادته".

وتابع قائلا "إذا كان ​اللبنانيون​ والعرب يشعرون اليوم بخسارة رجل ترك أثرا عميقا في وجدانهم على مدى سنوات طويلة ، فإنني من موقعي السياسي والعائلي أشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​، والأخ الكبير لعائلتي التي عرفته داعماً ونصيرا وأبا ولبلدي الذي لن ينسى أياديه ​البيضاء​ في دعم لبنان والعمل على حمايته وتقدمه".

وختم الحريري بيانه قائلا "باسمي الشخصي وباسم ​الحكومة اللبنانية​ أتقدم بأحر التعازي من عائلته ومن الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ الذي يسير على خطاه في دعم لبنان ومن الشعب الفرنسي الصديق الذي أحب جاك شيراك ومحضه ثقته لسنين طويلة".