الحريري ينعى شيراك بكلمات مؤثرة

وقال الحريري في بيانه "غاب عن العالم اليوم رجل من أعظم الرجال الذين أنجبتهم فرنسا وشخصية فذة لعبت أدوارا مميزة في قيادة أوروبا وترسيخ مكانتها في المعادلات الدولية".
وأضاف الحريري قائلا "الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، يرحل بعد أن كتب تاريخا حافلا بالإنجازات تشهد عليها قضايانا العربية واللبنانية، وهو الذي وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضاياه المشروعه وأمسك بيد لبنان في أصعب الظروف وتقدم الصفوف دفاعا عن حريته واستقلاله وسيادته".
وتابع قائلا "إذا كان اللبنانيون والعرب يشعرون اليوم بخسارة رجل ترك أثرا عميقا في وجدانهم على مدى سنوات طويلة ، فإنني من موقعي السياسي والعائلي أشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والأخ الكبير لعائلتي التي عرفته داعماً ونصيرا وأبا ولبلدي الذي لن ينسى أياديه البيضاء في دعم لبنان والعمل على حمايته وتقدمه".
وختم الحريري بيانه قائلا "باسمي الشخصي وباسم الحكومة اللبنانية أتقدم بأحر التعازي من عائلته ومن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يسير على خطاه في دعم لبنان ومن الشعب الفرنسي الصديق الذي أحب جاك شيراك ومحضه ثقته لسنين طويلة".
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