قال نائب الفوج، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للصحفيين: "يجري الآن ترميم المدرج الثاني، مما سيزيد من قدراته. تم بناء منشآت جديدة للطائرات. هذه المنشآت تحمي من الهجمات المحتملة للطائرات المسيرة، وكذلك تحمي من المطر وأشعة الشمس المباشرة".
ووفقا له، يوجد في القاعدة نحو 30 طائرة من طراز "سو-35" و"سو-34" و"سو-24"، ومروحيات "مي-35" و"مي-8 إيه إم تي ش".
في وقت سابق، رصدت الكاميرات المخابئ المغلقة للطائرات التي بنيت في قاعدة حميميم عامي 2018-2019، وذلك خلال يوم مفتوح للصحفيين الأجانب في القاعدة الروسية الجوية في سوريا.
كما أحبطت الدفاعات الجوية، في 11 سبتمبر/ أيلول، في قاعدة "حميميم" هجوما بالطائرات المسيرة قادمة من مناطق سيطرة الإرهابيين في ريف اللاذقية الشمال الشرقي.
ومن الجدير بالذكر، أن الإرهابيين في سوريا، يحاولون بشكل منتظم قصف قاعدة حميميم الروسية بالطائرات المسيرة، وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الـ 3 أيلول/سبتمبر الجاري، تدمير طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: قاعدة حميميم ستكون قادرة على استقبال عدد أكبر من الطائرات بعد ترميمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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