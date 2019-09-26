محامية كويتية تضرب متهما بالحذاء داخل المحكمة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تسببت عبارة تلفظ بها متهم داخل أروقة قصر العدل في الكويت أثناء مرور إحدى المحاميات باندلاع مشاجرة بين المحامية والشاب. واستخدمت المحامية حذاءها في ضرب المتهم رغم محاولة الحضور التدخل لإنهاء الشجار بينهما، وفق ما اشارت صحيفة "الانباء" الكويتية. وفي التفاصيل، تلقى مكتب النائب العام الكويتي شكوى سب وقذف والتعدي على محام أثناء عمله ضد شاب في العقد الثالث من عمره حوكم بقضايا سابقة، بعدما وجه إساءة إلى محامية في قصر العدل. اقرأ أيضاً : "إسكات الذات" يقود النساء نحو السكتات الدماغية وكشف مصدر لـالأنباء أن المحامية وخلال مرورها ظهر أمس في الطابق الرابع بقصر العدل وتحديدا أمام قاعات محكمة الجنايات لحضور إحدى الجلسات نيابة عن موكلها، فوجئت بالمتهم الذي كانت محامية لخصمه بقضية سابقة وبينهما خلافات وهو يهمس لها بعبارة مسيئة لها وماسة بشرفها قائلا: جات ال..... وذلك خلال جلوسه على كراسي الانتظار. وأوضح المصدر أنه لم يكن هناك امرأة في المكان غير المحامية الشاكية وهو ما جعلها ترجح أن الإساءة موجهة لها لاسيما وأن بينهما خلافات سابقة، وهنا حضرت زميلة لها وروت لها ما حدث فحاولت زميلتها تهدئتها إلا أنها توجهت غاضبة إلى المتهم وهي تنتزع حذاءها محاولة ضربه به. وأضاف أن الحضور والشرطة النسائية والمحامية زميلة الشاكية حاولوا تهدئتها وهو ما أصاب الزميلة بخدوش وكدمات بسيطة وسط تعالي الأصوات والصيحات داخل قصر العدل. وانتهى المصدر بقوله إن شرطة قصر العدل تمكنت من توقيف المتهم وإحالته إلى مخفر الصالحية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مرجحا لجوء أجهزة التحقيق للكاميرات الأمنية المثبتة بأروقة القصر للوقوف على تفاصيل الواقعة.

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