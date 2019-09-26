شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: قاعدة "حميميم" قادرة على استقبال عدد أكبر من الطائرات بعد ترميمها والان مع تفاصيل الخبر
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن قاعدة (حميميم) الجوية الروسية فى سوريا تستطيع استقبال عددا أكبر من الطائرات، بعد ترميم مدرج الطيران الثاني.
وأوضحت الوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن ترميم المدرج الثانى بقاعدة (حميميم) سيزيد من قدراته فى التصدى للهجمات المحتملة للطائرات المسيرة، لافتة إلى أنه تم بناء منشآت جديدة للطائرات خلال عملية الترميم.
وأشارت إلى وجود نحو 30 طائرة من طراز (سو-35) و(سو-34)، و(سو-24)، ومروحيات (مي-35) و(مي-8 إيه إم تى ش) فى قاعدة حميميم الروسية سوريا.
وقال نائب قائد فوج الطائرات المقدم قسطنطين دولجوف، أمس، إن الخبراء الروس قاموا بإنشاء مخابئ لمقاتلات "سو-35" وقاذفات "سو-34" الروسية فى قاعدة "حميميم" الجوية فى سوريا، لافتا إلى أن عدد المخابئ فى "حميميم" بلغ 18 مخبأ.
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