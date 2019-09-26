شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: قاعدة "حميميم" قادرة على استقبال عدد أكبر من الطائرات بعد ترميمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن قاعدة (حميميم) الجوية الروسية فى سوريا تستطيع استقبال عددا أكبر من الطائرات، بعد ترميم مدرج الطيران الثاني.

وأوضحت الوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن ترميم المدرج الثانى بقاعدة (حميميم) سيزيد من قدراته فى التصدى للهجمات المحتملة للطائرات المسيرة، لافتة إلى أنه تم بناء منشآت جديدة للطائرات خلال عملية الترميم.

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وأشارت إلى وجود نحو 30 طائرة من طراز (سو-35) و(سو-34)، و(سو-24)، ومروحيات (مي-35) و(مي-8 إيه إم تى ش) فى قاعدة حميميم الروسية سوريا.

وقال نائب قائد فوج الطائرات المقدم قسطنطين دولجوف، أمس، إن الخبراء الروس قاموا بإنشاء مخابئ لمقاتلات "سو-35" وقاذفات "سو-34" الروسية فى قاعدة "حميميم" الجوية فى سوريا، لافتا إلى أن عدد المخابئ فى "حميميم" بلغ 18 مخبأ.