شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الجامعة العربية يشكر النرويج على دعمها للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الشكر لوزيرة خارجية النرويج، إينا سوريدي، على ما تقدمه بلادها من دعم للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها، فى فترة يتعرضون فيها لضغوط اقتصادية تستهدف تطويع إرادتهم.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الخميس - خلال لقاء أبو الغيط مع الوزيرة النرويجية، على هامش أعمال الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث ركز اللقاء على الدور الذى تقوم به النرويج فى دعم الفلسطينيين، من خلال رئاستها لمجموعة الاتصال لتنسيق المساعدات للفلسطينيين AHLC، فضلاً عن مناقشة آخر مستجدات الأوضاع فى الشرق الأوسط.

وعبرّ أبوالغيط، خلال اللقاء، عن تقديره للمساعدات الإنسانية التى تقدمها النرويج لللاجئين السوريين فى كل من لبنان والأردن، مؤكداً أهمية الاستمرار فى دعم الدول المستقبلة للاجئين وتعزيز قدرتها فى الحفاظ على استقرارها.

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وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن الوزيرة النرويجية أطلعت أبو الغيط، على الجهود التى تقوم بها بلادها للترويج لترشيحها لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن لعامى 2021 و2022، وعبرت عن تطلعها لأن يلقى هذا الترشيح دعم ومساندة العالم العربي.

وأكد أبو الغيط، من جانبه، أن ترشيح النرويج سيحظى دون شك بمساندة عربية واسعة، فى ضوء مواقف (أوسلو) الإيجابية حيال القضايا العربية.