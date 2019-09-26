شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى ينعى شيراك: وقف جانب لبنان فى أصعب الظروف وساند الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، الرئيس الفرنسى الراحل جاك شيراك الذى وافته المنية فى وقت سابق اليوم الخميس، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقال الحريرى - فى بيان - إن شيراك كتب تاريخا حافلا بالإنجازات فى القضايا العربية واللبنانية، حيث وقف إلى جانب الشعب الفلسطينى وقضاياه المشروعة، وأمسك بيد لبنان فى أصعب الظروف وتقدم الصفوف دفاعا عن حريته واستقلاله وسيادته.

وأضاف الحريرى أن اللبنانيين والعرب يشعرون اليوم بخسارة رجل ترك أثرا عميقا فى وجدانهم على مدى سنوات طويلة، مضيفا: "إننى من موقعى السياسى والعائلي أشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحى لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى، والأخ الكبير لعائلتى التى عرفته داعما ونصيرا وأبا، ولبلدى الذى لن ينسى أياديه البيضاء فى دعم لبنان والعمل على حمايته وتقدمه".