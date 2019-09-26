شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الروسية تعتزم توسيع قاعدتها الجوية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالات أنباء روسية عن مسئول فى وزارة الدفاع، لم تذكر اسمه قوله اليوم الخميس إن بلاده تعيد بناء مدرج هبوط ثان للسماح لقاعدة حميميم الجوية التابعة لها فى سوريا بخدمة مزيد من الطائرات.

وأضافت الوكالات نقلا عن المسؤول أن الوزارة تشيد أيضا منشآت جديدة لتكون حظائر للطائرات فى القاعدة بغرض التصدى لهجمات تنفذ بطائرات مسيرة، وأشار المسؤول إلى أن 30 مقاتلة وطائرة هليكوبتر موجودة حاليا فى تلك القاعدة الجوية.