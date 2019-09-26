شكرا لقرائتكم خبر عن من هو جاك شيراك.. أول رئيس فرنسى خضع للمحاكمة منذ الحرب العالمية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة تولى فيها رئاسة الجمهورية طيلة ولايتين امتدت من 1995 إلى 2007، وأطلق عليه لقب "بونابرت الحربائى".. إليك أبرز معلومات عن جاك شيراك.

ـ ولد جاك رينى شيراك عام 1932، وهو ابن مدير مصرف أصبح فى مرحلة لاحقا مديرا لشركة داسولت للطائرات.

ـ شيراك أول رئيس فرنسى خضع للمحاكمة منذ الحرب العالمية الثانية حيث أدين عام 2011 بتبديد المال العام، وحكم عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.



شيراك والحريرى

ـ خدم شيراك فى الجيش الفرنسى فى الحرب التى دارت بين الجيش الفرنسي والمقاتلين الجزائريين عام 1954.

ـ كان الجنرال شارل ديجول زعيمه الروحى الذى ألهمه الدخول الحياة العامة.





ـ تلقى تعليمه فى المدرسة الوطنية للإدارة التى كانت مدرسة بارزة فى فرنسا، وكان يفكر فى اعتناق الفكر الشيوعى والفكر السلمى المناهض للحروب.

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ـ فى الستينيات أصبح شيراك مساعدا لرئيس الوزراء جورج بومبيدو، الذى وضعه على طريق المناصب السياسية العليا وعينه وزيرا بلا حقيبة عام 1967.

ـ عام 1976 أسس شيراك حزبه "التجمع من أجل الجمهورية"، الذى انضم إلى أحزاب أخرى ليشكل حزب الاتحاد لحركة شعبية.

ـ عام 1995 مع احتضار ميتران، فاز شيراك بالرئاسة، بعد أن كان ترشح في الانتخابات الرئاسية في عامي 1981 و1988 وخسر في المرتين.

ـ كان شيراك مناهضا للاتحاد الأوروبي، أصبح من أشد مؤيدي الوحدة الأوروبية.

ـ أمر شيراك بإجراء تجارب نووية فى المحيط الهادى، ثم أصبح نصيرا للبيئة.

ـ عام 1997 حل شيراك الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) قبل عام من الموعد المحدد لذلك على الرغم من وجود أغلبية يمينية قوية.