الداخلية التونسية: إحباط 4 عمليات اجتياز غير شرعية للحدود البحرية تجاه إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت دوريات مشتركة تابعة لمناطق الحرس الوطنى بولايات المهدية وصفاقس والمنستى فى تونس، 4 عمليات اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا. وذكرت وزارة الداخلية التونسية - فى بيان اليوم الخميس - أنه تم ضبط 69 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و47 عاما، بعضهم يحمل جنسيات إفريقية، ومصادرة 3 مراكب بحرية وشاحنة، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.

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