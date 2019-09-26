شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله حمدوك يلقى بيان السودان أمام جمعية الأمم المتحدة مساء الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس حكومة السودان، بيان السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء غدًا الجمعة يوضح من خلاله رؤية الحكومة للفترة الانتقالية.

كما يشارك حمدوك في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى من بينها تلك الخاصة بالسودان والتى ستستعرض دور المجتمع الدولى فى مساندة السودان خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء قد شارك في افتتاح المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 يوم الثلاثاء وبحضور قادة وزعماء العالم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذين دعوا في مداولاتهم إلى تعاون دولي مشترك للتغلب على التهديدات والتحديات المشتركة، معتبرين أن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي من المهام الكبرى التي يجب التعامل معها عبر التعاون متعدد الأطراف.

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جدير بالذكر أن عدداً من رؤساء الدول بجانب الأمين العام للأمم المتحدة، عبروا عن ارتياحهم بالتغيير السلمي والتحول الذي حدث في السودان، حيث أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في السودان عبر الحوار وأنه نموذج يجب أن يحتذى.

كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.