شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: إطلاق الإطار العربى للقضاء على الفقر يبرز جهود تنفيذ خطة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن إطلاق الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد (2020- 2030) دوليا على هامش الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة العالم للتنمية المستدامة، شكل فرصة هامة لإبراز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة 2030 فى هذا المحفل الدولى الهام.

وقالت "أبوغزالة"، فى تصريحات لها من مقر الأمم المتحدة بنيويورك وزعتها الجامعة العربية اليوم الخميس، إن إطلاق الإطار الاستراتيجى شكّل أيضا انطلاقة لمزيد من التعاون بين الجامعة العربية والشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، للمضى قدماً فى مسيرة التنمية العربية، وضمان الحياة الكريمة للإنسان العربي.

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وأشارت أبوغزالة إلى أنه تم الاثنين الماضى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد( 2020 – 2030) دولياً، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، والدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للإسكوا، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الدول الأعضاء وكبار المسؤولين فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن القطاع الاجتماعى قدم عرضاً حول هذا الإطار الهام الذى وضع خطوات وإجراءات محددة لتقليل نسبة الفقر متعدد الأبعاد فى الدول العربية بنسبة 50% بحلول عام 2030.