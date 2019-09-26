السودان.."السيادي" يوجه بإغلاق الحدود مع ليبيا وإفريقيا الوسطى

الخرطوم/ الخليج 365

وجّه المجلس السيادي بالسودان، الخميس، بإغلاق الحدود "فورا" مع دولتي ليبيا وإفريقيا الوسطى، لمنع تهريب السلع الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء المجلس، مع حكومة ولاية جنوب دارفور غربي السودان، حسب بيان صادر عن المجلس السيادي، اطلعت عليه الخليج 365.

كما وجه الاجتماع المشترك بضرورة زيادة حصة الولاية من الوقود والدقيق، ومراجعة عقودات عدد من الطرق بالولاية.

وانعقد الاجتماع المشترك بين المجلس السيادي وحكومة الولاية، عقب احتجاجات طلابية استمرت 4 أيام على التوالي للمطالبة بتوفير الخبز والوقود وتحقيق العدالة.

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ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، وندرة في السيولة بالأسواق السودانية.

وعلى خلفية تلك الأزمات المعيشية، اندلعت احتجاجات، أواخر 2018؛ أسفرت عن قيام الجيش بعزل عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في 11 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ عزل البشير.

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