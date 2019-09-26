الصومال.. إصابات بتفجير استهدف سيارة لوقف المعارف التركية

أديس أبابا/ طوفان أقطاش ونور جيدي/ الخليج 365
أصيب ثلاثة أشخاص، الخميس، جراء تفجير استهدف سيارة تابعة لمؤسسة المعارف التركية في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال مصدر في مدارس المعارف التركية، للأناضول، إن التفجير ناجم عن مواد متفجرة لحظة مرور سيارة تابعة للوقف في تقاطع زوبي وسط مقديشو.
وأضاف المصدر أن التفجير تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص نقلوا على إثرها إلى مستشفى رجب طيب أردوغان لتقلي العلاج اللازم.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف سيارة كانت تقل مسؤولين في مدارس المعارف التركية.وبحسب مصدر أمني للأناضول فإن سائق السيارة اعتقل واقتيد إلى مركز الجنايات للبحث عن ملابسات التفجير.
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