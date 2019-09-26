ألمانيا تطالب #إيران بالدخول في مباحثات مع #أمريكا دون شروط مسبقة

صحيفة الخليج الالكترونية

جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مطالبته إيران بالدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة.

وقال هايكو ماس في كلمته التي ألقاها باسم ألمانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي: “المحادثات هي الطريق الوحيد لنزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران”، وتابع “لكن ذلك لن يصبح ممكناً، إذا وضعت شروط مسبقة غير واقعية للدخول في مثل هذا الحوار”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، طالب في كلمته أمام الجمعية العامة في وقت سابق، برفع العقوبات الأمريكية، شرطاً للدخول في محادثات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقال: “لا يمكن التفاوض مع عدو يحاول تركيع إيران بأسلحة البؤس، والضغط، والعقوبات”.

أما ترامب فأعلن استعداده للتفاوض مع إيران.

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واستمرت حدة التوتر بين إيران وأمريكا في التزايد في الأشهر الأخيرة، حتى أصبحت تهدد بحرب.

وأعلنت الولايات المتحدة في العام الماضي خروجها من الاتفاقية التي أبرمتها دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، مع إيران لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية.

وبررت أمريكا خروجها بأن الاتفاقية غير كافية.

وتنتهج أمريكا سياسة “الضغط لأقصى حد” على طهران، مستخدمة في ذلك عقوبات مكثفة.