زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب مدينة #إسطنبول التركية

ضرب زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، وتسبب في انقطاع الاتصالات في معظم أجزاء المدينة، وفقاً لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال شعر به سكان المدينة والولايات المحيطة، وفقاً لوكالة الأناضول التركية .
الجدير بالذكر، أن زلزالاً قد ضرب بحر مرمرة قبالة سواحل سيلفري أول أمس وشعر به سكان وسط مدينة إسطنبول وكان بقوة 4.7 على مقياس ريختر، وتبعه أمس زلزال في بحر مرمرة.
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