شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعيد «تابوت الكاهن» من أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استردت السلطات المصرية، أمس الأول، تابوت كاهن مصري قديم؛ بعد نهبه وبيعه بوثائق مزورة لمتحف المتروبوليتان في نيويورك، وعرضه للجمهور هناك على مدى ستة أشهر.

ويرجع تاريخ تابوت الكاهن «نجم عنخ» المطلي بالذهب إلى القرن الأول قبل الميلاد، وقالت السلطات الأمريكية: إن شبكة دولية لتهريب القطع الأثرية والفنية جلبته إلى نيويورك قبل عامين ثم باعته بأربعة ملايين دولار لمتحف المتروبوليتان للفنون الذي لم يكن يعلم بحقيقة الأمر.

وقال سايروس فانس، مدعي مانهاتن، خلال مراسم أقيمت بمناسبة إعادة التابوت لمصر: «خلصت تحقيقاتنا إلى أن هذا التابوت يعد واحداً من مئات القطع الأثرية التي نهبتها نفس شبكة التهريب الدولية، ومن ثم فقد ترون ضبطيات مهمة أخرى».

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن التابوت سيعود إلى مصر وسيعرض فيها خلال العام المقبل.

وأضاف خلال المراسم: «هذا ليس من أجل المصريين وحسب؛ بل للتراث الإنساني المشترك».

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