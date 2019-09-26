شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يطالب بحوار وطني شامل للمحافظة على ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن انفتاحه على الحوار والعملية السياسية في ليبيا، داعياً إلى حوار وطني شامل يحافظ على وحدة البلاد؛ وذلك قبيل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة، الخميس، حول ليبيا.

وقال حفتر، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، «في نهاية المطاف لا بد من الحوار والجلوس ولا بد من العملية السياسية أن تكون لها مكانتها، ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي».

وأضاف: «نذكر بأننا كنا دوماً دعاة سلام، وسعينا جاهدين؛ من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها خلال السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة؛ لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في علمية سياسية ديمقراطية نزيهة وآمنة».

وأكد قائد الجيش الليبي صعوبة توفير المناخ السياسي، موضحاً ذلك بالقول: «العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت ولا تزال تصطدم بمعارضة المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار الأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلس».

كما بيّـن حفتر أن «إجراء الانتخابات أمر مستحيل قبل القضاء عليها (المجموعات المسلحة) وتفكيكها وجمع السلاح».