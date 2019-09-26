شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق مليوني حيوان بسبب حرائق بوليفيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت الحرائق التي أتت على أكثر من 4 ملايين هكتار في منطقة تشيكيتانيا بشرق بوليفيا في نفوق ما لا يقل عن مليوني حيوان والقضاء على غابة بدائية، وفق ما كشف خبراء بيئيون أمس.

وقالت البروفيسورة ساندرا كويروجا من جامعة سانتا كروز:«راجعنا علماء أحياء في تشيكيتانيا، وقدّروا أن هناك ما لا يقل عن 2.3 مليون حيوان مفقود في مناطق مختلفة من المحمية».

ومن بين تلك الحيوانات التي وقعت ضحية الحرائق: النمر القزم اللاتيني وقطط برية أخرى مثل الكوجار (أسد الجبل) والجاجوار والغزلان واللاما وحيوانات غابات صغيرة مثل آكلات النمل والسحالي والقوارض، وفقاً للعلماء الذين قوّموا الأضرار في الموقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نفوق مليوني حيوان بسبب حرائق بوليفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.