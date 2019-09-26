شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات في المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة عن وقوع منتخب الإمارات الأولمبي في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من فيتنام وكوريا الشمالية والأردن.

وكانت القرعة سحبت اليوم الخميس في العاصمة التايلندية بانكوك بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وممثلي الدول المشاركة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 8 إلى 26 يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات تايلند والعراق وأستراليا والبحرين.

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر واليابان والسعودية وسوريا.

أما المجموعة الثالثة فضمت كلاً من منتخبات أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران.

ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في طوكيو 2020.

وفي حال تواجد منتخب اليابان «مستضيف دورة الألعاب الأولمبية» ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتم تأهيل صاحب المركز الرابع مباشرة إلى الأولمبياد.

ويستهل منتخب الإمارات مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب فيتنام يوم 10 يناير/كانون الثاني المقبل، فيما يواجه منتخب كوريا الشمالية بالجولة الثانية يوم 13 من الشهر نفسه على أن يختتم مبارياته بالدور التمهيدي بمواجهة منتخب الأردن يوم 16 من الشهر نفسه أيضاً.

جدير بالذكر أن الأبيض الأولمبي تأهل إلى النهائيات بعد تصدره للمجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات السعودية ولبنان والمالديف ولعبت مبارياتها في شهر مارس/آذار الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث جمع الأبيض 7 نقاط بعد فوزه على لبنان «6-1» وعلى المالديف «3-0» فيما تعادل مع المنتخب السعودي «1-1».

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