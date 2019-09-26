شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الهيكل الرئيسي لأطول مبنى أفقي معلّق في العالم بدبي مطلع 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة نيكين سيكي اليابانية، أن الهيكل الرئيسي لأطول مبنى أفقي معلق في العالم «ذا لينك»، الذي يربط البرجين العموديين في مشروع «ون زعبيل» متعدد الاستخدامات في دبي، سيتم رفعه إلى مكانه مع بداية عام 2020.

وقال الدكتور فادي جابري المدير التنفيذي والمسؤول الرئيسي عن أعمال «نيكين سيكي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة والهند وأستراليا وأوروبا: «كان تصميم أطول مبنى أفقي معلّق في العالم تحدياً كبيراً بحد ذاته، ولكنه في الوقت نفسه يمثل إبداعاً لا نظير له في التصميم المعماري لاسيما أن هذا المبنى يصل بين برجين عموديين ويرتفع 100 متر على الطريق السريع».

وتمكن فريق التصميم لدى «نيكين» من مواجهة آثار الميلان والانحراف العمودي من خلال تصميم شبكة الإسناد المائل باستخدام الفولاذ، والتي تضم عوارض متقاطعة قطرياً بهدف إيجاد مساحة خالية من الأعمدة بهدف توفير زاوية رؤية وإطلالات مذهلة من مناطق الجذب المتنوعة التي يضمها هذا المشروع بما في ذلك المطاعم المرموقة والردهات الفاخرة.

سيتم بناء الهيكل قطعة تلو الأخرى فوق جسرٍ نشط على أن يتم إغلاقه أمام حركة المرور خلال مرحلة بناء الهيكل، حيث سيتم سحب الهيكل تدريجياً باستخدام نظام بناء الجسور ورفعه 100 متر إلى مكانه الرئيسي.

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