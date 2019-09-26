شكرا لقرائتكم خبر عن شركات تكنولوجيا جديدة تنضم إلى Hub71 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت Hub71، عن قبول سبع شركات جديدة من الشركات الناشئة ضمن برنامج الحوافز الخاص بها، بعد أن اتخذت هذه الشركات قراراً بتنمية أعمالها انطلاقاً من إمارة أبوظبي، ومباشرة عملياتها من خلال منصة Hub71.

وستستفيد المجموعة التي تضم 7 شركات ناشئة، منها شركة «dopay» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، من حزم الدعم السخية التي توفرها المنصة وتشمل السكن والمساحات المكتبية والضمان الصحي للمؤسسين والموظفين.

وتشمل قائمة الشركات الناشئة السبع المذكورة والتي تنتمي لقطاعات ودول مختلفة، شركة التكنولوجيا المالية البريطانية dopay، وشركة Furnwish ومقرها مصر، وشركة ProvenMed International التونسية، وشركة Trukker للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ثلاث شركات ناشئة تتخذ من الإمارات مقراً لها هي: Addenda وSchoolVoice وSportyQ.

وتتميز الشركات الناشئة الجديدة بأنها شركات تكنولوجية ذات نمو مرتفع، وستنضم إلى Hub71، التي تتخذ من «سوق أبوظبي العالمي» موقعاً استراتيجياً لها، خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سيسهم في وصول إجمالي عدد الشركات الناشئة الجديدة التي تأهلت للاستفادة من برنامج حوافز Hub71 إلى 18 شركة.

وسيتم فتح الباب لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج الحوافز في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث إنه يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة والواعدة والتي يقودها مؤسسون متخصصون لديهم أفكار وحلول تكنولوجية متميزة وقابلة للتطوير.