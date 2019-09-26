إصابات طفيفة في حادث تصادم حافلة طالبات و7 مركبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:إيمان سرور

أدى حادث تصادم بين 7 مركبات، وحافلة تقل طالبات، في التاسعة و35 دقيقة صباحاً، بعد جسر المقطع، باتجاه الداخل، إلى إصابة 5 طالبات، وصفت بالبسيطة، حيث نقلن إلى المستشفى، وتلقين العلاج اللازم، وغادرن.

أرجع المقدم جابر المنصوري، رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة بإدارة مرور أبوظبي، أسباب الحادث إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والانشغال بغير الطريق، ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والانتباه، والالتزام بقوانين السير، لتجنب وقوع الحوادث، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، تلقى بلاغاً أمس بشأن الحادث، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى الموقع وتعاملت معه على وجه السرعة.

وأكدت دائرة المواصلات المدرسية في أبوظبي، أن مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، تصنف من المخالفات الخطرة التي تتسبب دائماً في حوادث بليغة، ويقع فيها كثير من السائقين، رغم التحذيرات المتكررة، والتوعية بضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر.

وقال عامر الشحي، مدير المواصلات المدرسية في أبوظبي، إن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، توفر النقل الآمن للطلبة من بيوتهم إلى مدارسهم والعكس، وفي حال تعرض الحافلة إلى حادث، تعود بهم إلى وجهتهم خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة.