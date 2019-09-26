مهندسو «الشارقة للإذاعة والتلفزيون» يطلعون على التقنيات الأوروبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع وفد من مهندسي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية الخاصة بمجالات البث التلفزيون والإذاعي الأوروبي، وذلك خلال زيارة رسمية قاموا بها مؤخراً إلى المعرض التكنولوجي (IBC) المقام في العاصمة الهولندية أمستردام.

وزار الوفد عدداً من الشركات الرائدة في مجال صناعة الكاميرات ومازجات الصوت والصورة، والمعدات الخاصة والمستخدمة في استوديوهات البث التلفزيوني والإذاعي.

وعقد الوفد خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الخبراء والمتخصصين الأوروبيين في مجالات البث الإعلامي، وناقش معهم أهم التطورات في هذا القطاع، وتعرّف من خلالهم إلى الأنظمة الرقمية الحالية والبديلة لها في المستقبل، كما ناقشت كوادر الهيئة حزمة المشاريع الهندسية الحالية والمستقبلية التي تعتمد على تطبيق تقنية IPTV، وهو نظام البث التلفزيوني القائم على استخدام بروتوكول الإنترنت IP.

وخلال الزيارة تعرّف أعضاء الوفد إلى أحدث تقنيات المستقبل الإعلامية، واستمعوا لشروح خاصة من كبار المصنعين عن الأجهزة التي تعمل بتقنيات عالية الدقة.