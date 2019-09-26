السيسي يعقد قمتين لتصفية خلافات إفريقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

شارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، في قمتين مع ثلاثة زعماء أفارقة، في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ضمت الأولى الرئيسين الجيبوتي إسماعيل عمر جيله والكيني أوهورو كينياتا، وضمت الثانية رئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، ورئيس كينيا، واستهدفت القمتان ممارسة مصر لدورها الإفريقي في تصفية الخلافات العالقة بين جيبوتي وكينيا، وبين الصومال وكينيا، من أجل إعادة الثقة، وتنقية الأجواء، تمهيداً لعودة العلاقات إلى طبيعتها، خاصة بين كينيا والصومال.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن القمة الأولى مع جيبوتي وكينيا، بحثت عدداً من القضايا الإقليمية والعمل على تقريب وجهات النظر تجاه هذه القضايا، من منطلق الحرص على دعم وحدة الموقف الإفريقي والحفاظ على تماسك الصف.

وتم التوافق، خلال القمة، على استمرار التنسيق والتشاور، مع تأكيد أن منطقة الشرق الإفريقي تمر بمنعطف مهم في ظل تحديات كبرى تشهدها حالياً، مما يتعين معه العمل على تجاوزها في إطار روح الأخوة، وتضافر الجهود من أجل التركيز على العمل المشترك، في مواجهة تلك التحديات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بروح الأخوة والتشارك، ومد يد العون والمساعدة في مواجهة المشاكل والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف المتحدث، أن القمة الثانية جاءت استجابة من مصر لطلب الصومال وكينيا؛ حيث أكد السيسي أن ما يجمع الدول الثلاث من روابط تاريخية وصلات ومصالح مشتركة قد مثل حافزاً لمصر للاستجابة لعقد هذه القمة؛ لحرصها على علاقات المودة والأخوة التي تربط كينيا والصومال.

وأشاد الرئيسان الصومالي والكيني، بدعوة مصر لعقد القمة، مما يعكس نوايا مصر الصادقة لمراعاة مصالح الدولتين وشعبيهما، بما يؤدي إلى التركيز على العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وتم التوافق على تشكيل لجنة ثنائية بين كينيا والصومال من أجل البدء الفوري في إجراءات إعادة الثقة، وتنقية الأجواء لتسوية أي نقاط خلاف، تمهيداً لعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

كما بحث السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصاد،والأزمات الإقليمية لاسيما الأزمة الليبية،سعياً للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب.والدولية.

وقال راضي إن الرئيسين تطرقا إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وأضاف أن اللقاء تناول تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، ؛ حيث تم تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع هناك، وتوافقت وجهات نظر الرئيسين حول أهمية تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية

كما بحث السيسي، مع الرئيس المجري يانوش أدير، تطوير العلاقات، وقضية الإرهاب، والتعاون في القضايا الدولية.

وأكد الرئيس المصري، أهمية مواصلة دعم علاقات البلدين على شتى الصعد، وتعزيز التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين على الساحة الدولية، من خلال عقد اللقاءات رفيعة المستوى بين كبار المسؤولين، والحفاظ على دورية عقد المشاورات السياسية بين البلدين.