إجابة طفل عن سؤال "أين تقع السعودية"... تثير تفاعلا في الخليج

مقطع الفيديو الذي لا يمكن لوكالة "سبوتنيك" التأكد من تاريخ تصويره يظهر فتاة تسأل طفلا أين تقع السعودية؟ ليجيب الطفل: "لن تقع السعودية"، مكررا إجابته مع تكرار السؤال عليه.
وتفاعل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مع المقطع الذي انتشر في غضون دقائق على نشر الفيديو، واحتل قائمة الأعلى تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشهد تفاعلا وثناء كبيرا من جانب النشطاء.
من جانبه، طالب رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، لقاء الطفل، ووصفه بالبطل، معجبا برد الطفل، وقال: "كفو يا بطل يا ولدين أبي أتشرف أقابلك.. يا ليت تعطيني فرصة".
وأثار مقطع الفيديو اتهامات بالفبركة، ردت عليها صاحبة المقطع، مروى عبدالعزيز، في تصريح نقلته صحيفة سبق السعودية، قائلة: "الفيديو عبارة حلقة من برنامج، أقدمه على اليوتيوب، فكرته عبارة عن سؤال الشارع والناس عن آرائهم حول مواضيع الرأي العام، أو أسئلة عابرة. وكان الفيديو المنتشر من حلقتي الأولى التي كانت تحت عنوان "اليوم الوطني"، وتم سؤال مجموعة من الناس بمختلف الأعمار عن المملكة العربية السعودية، ومن ضمن الأسئلة أين تقع السعودية؟ وكان سؤال ثقافيًّا، وتم طرحه على الطفل، وجاء رده بعفوية كما هو في الفيديو المنتشر.. أما بخصوص كونه مفبركًا كما ادعى البعض فقد تم الرد بالفيديو الكامل الذي تم منه اقتصاص المقطع المتداوَل".
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