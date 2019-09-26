"ولد ملكا" في صالات السينما السعودية اليوم









اسماء السيد - الرياض: يبدأ اليوم عرض الفيلم العالمي "وُلد ملكا"(Born A King) في صالات السينما في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا في11 أغسطس 1919، وهو إنتاج مشترك بين المملكة العربية السعودية وإنجلترا وإسبانيا، تم العمل على إنتاجه منذ عام 2015م تحت إدارة المنتج الأسباني «أندريس غوميز» الحاصل على جائزة الأوسكار.

وأوضح صالأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن صاحب فكرة الفيلم هو المنتج أندريس غوميز، وقال : "تحدثنا سوياً بداية الأمر، وبدأ غوميز من منطلق حياة الملك فيصل المليئة بالأحداث، فقدم مقترحاً لمنتج يروي قصة الملك فيصل من ولادته إلى ذهابه إلى بريطانيا تلبية لدعوة الملك جورج الخامس ممثلاً عن والده الملك عبدالعزيز.

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وأضاف الأمير تركي الفيصل، خلال مؤتمر صحفي أقامه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مؤخراً للإعلان عن تفاصيل عرض الفيلم، أن إنتاج الفيلم استغرق عامين ونصف، وتم استقطاب عدد من السعوديين والسعوديات الذين قاموا بأدوار مهمة في الفيلم إضافة إلى استقطاب ممثلين عالميين من بريطانيا بالخصوص ومن أفريقيا كذلك، لافتاً إلى أنه تم الحرص على النشر والترويج للفيلم بدءًا من المملكة ودول الخليج العربي انتقالاً إلى الدول الإسلامية والعالم بأكمله.

ويوثق هذا العمل الفني، مسيرة ومكانة الملك فيصل، ويبرز قوة شخصيته وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالمين الإسلامي والعربي ، ويغطي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في إلى عودته من إنجلترا، ويحكي أول رحلة دبلوماسية للأمير فيصل، الشاب البالغ من العمر 13 عامًا وقتها، لزيارة لندن، والاجتماع الرسمي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

وتم تصوير الفيلم العالمي التاريخي "وُلد ملكا" (Born A King) بين الرياض ولندن، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري ، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين : هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي، الذي مثَّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان بن عبدالواحد الذي أدى دور الملك عبد العزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعودياً في الفيلم.