دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة صامويل جاكسون أليكسا أمازون

مساعد أمازون الصوتي أليكسا سيكون قادرًا على محاكاة أصوات الممثلين للرد على المستخدمين بداية من الممثل صامويل لي جاكسون.

يتميز المساعد الصوتي من أمازون بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها لا سيما بالحديث عن تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وكيفية الاستجابة للمستخدمين، لكن الشركة لا تكتفي من تطوير مساعدها ليس فقط على الجانب التقني بل على الجانب الترفيهي لجذب المزيد من المستخدمين إليه في ظل سطوة مساعد جوجل الصوتي ومنافسة سيري في نفس الوقت وظهور مساعدات مثل بكسبي من سامسونج.

وبحسب ما أعلنت الشركة في مؤتمرها السنوي للكشف عن أحدث الأجهزة، فإن أليكسا سيبدأ بمحاكاة أصوات الممثلين للإجابة عن الأسئلة.

كما سيبدأ هذه الميزة مع صوت الممثل الرائع صامويل لي جاكسون الذي سيقوم بقص النكات، إمكانية اخبار المستخدمين بحالة الطقس، وضع التنبيهات، أو حتى تحويله إلى صديق افتراضي على غرار ما يقدمه فيلم “2013 Her” للنجم خواكين فينيكس إن صح التعبير.

لكن الصوت المحاكي للممثلين لن يكون مجانيًا بكل تأكيد، حيث سيكون متاحًا مقابل 0.99$ لكل ممثل من الممثلين عند شرائه.

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فيما سيبدأ صوت صامويل لي جاكسون بالظهور للمستخدمين نهاية العام الحالي، وسيتبعه أصوات ممثلين أخرين خلال العام القادم 2020.

يمكن القول أنها إضافة قوية من أمازون لمساعدها الصوتي، حيث بإمكان المستخدمين مصادقة الممثل المفضل والحديث معه بأي مكان ووقت.

المصدر:

Amazon

التدوينة أليكسا مساعد أمازون الصوتي سيبدأ بمحاكاة أصوات الممثلين بداية من صامويل جاكسون ظهرت أولاً على عالم التقنية.