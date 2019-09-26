دبي - بواسطة محمد فارس أديداس تُغير اسم تطبيق Runtastic إلى Adidas Running بعد الاستحواذ عليه © Tech World قدمت بواسطة

يمتلأ متجري جوجل بلاي وآب ستور بتطبيقات تتبع اللياقة البدنية، والتي يُمكِن الاستفادة منها في مراقبة الركض والمشي والتدريبات الأخرى. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، استحوذت شركات تصنيع الملابس والأحذية الرياضية مثل أديداس على العديد من التطبيقات الشعبية في هذا المجال.

على سبيل المثال، قامت Under Amour بدمج Map My Fitness و Edomondo في محفظتها، وفعلت Asics نفس الشيء مع Runkeeper.

أما شركة أديداس ففي عام 2015 قامت بالاستحواذ على تطبيق Runtastic، ولكن بعد عامين من ذلك، أغلقت الشركة نظامها البيئي miCoach، وهذا ما دفع المستخدمين إلى الانتقال إلى الخدمة المكتسبة حديثًا.

لكن الآن، قامت الشركة الألمانية بدفع عملية الدمج أبعد من ذلك، حيث أعادت تسمية تطبيق Runtastic رسميًا باسم Adidas Running.

وإلى جانب تغيير الاسم، تلقى التطبيق تصميمًا جديدًا، والذي يتماشي كليًا مع فلسفة وهوية أديداس. بالتالي يدفع أصحاب النوادي والشركات وحتى الأشخاص المُحبين للعلامة التجارية على تحميل التطبيق.

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محاذاة، بأن إعادة التسمية هذه تُعدّ فرصة لشركة أديداس لتسويق منتجاتها، حيث تقول في هذا الشأن، أنها ستُوفّر قريبًا المزيد من الميزات ونظام المكافآت في تطبيقها هذا.

تحميل التطبيق

تطبيق Adidas Running متاح للتحميل مجّانًا وبالكامل على متجر جوجل بلاي وكذلك آب ستور، وإذا كنت مهتمًا قم بتحميله الآن:

على أندرويد بالانتقال من هنا.

على iOS بالانتقال من هنا.

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