شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتى يتلقى دعوة رسمية لزيارة المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، اليوم الخميس، دعوة رسمية من نظيره المجرى لزيارة دولة المجر. وتسلم الغانم، دعوة الزيارة من سفير المجر لدى الكويت ايشتفان جيولا شوش؛ وذلك بمقر مجلس الأمة الكويتي. Advertisements وعلى صعيد آخر، التقى رئيس مجلس الأمة الكويتى بمكتبه، مع سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، بمناسبة انتهاء مهام عمله فى الكويت، وسفير بريطانيا لدى الكويت مايكل دافنبورت.

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