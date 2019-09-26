شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 44 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الساعات الـ24 الماضية 29 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات إدلب بواقع 13 انتهاكا، واللاذقية 7 انتهاكات وحلب 7 انتهاكات وحماة بحالتى انتهاك.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب التركى فى لجنة الهدنة رصد من جانبه 15 انتهاكا، وذلك فى محافظتى اللاذقية (12) وحلب (3).

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وأضاف البيان، أن الجانب الروسى نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 1000 سلة غذائية بوزن إجمالى حوالى 4.950 طن إلى أهالى مدينة خان شيخون بريف إدلب وبلدة صوران بريف حماة.

وأوضحت الدفاع الروسية فى بيانها أن الجانب الروسى نفذ فى سوريا بشكل عام 2208 عملية إنسانية بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3603.8035 طن.