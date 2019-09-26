شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الكوميسا لـ"الشاهد": انضمام تونس للسوق المشتركة يمنحها امتيازات جمركية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، صباح اليوم، الأمين العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (كوميسا) تشيليش مبوندي كابويبوي.
وأكدت الأمين العامة للكوميسا، على أهمية هذا اللقاء الذى يأتى فى إطار اتمام مسار انضمام تونس إلى هذه السوق الكبيرة وادماج القطاعين العام والخاص فى هذا المسار.
وأشارت تشيليش كابويبوى إلى أهمية انضمام تونس إلى هذه السوق الكبيرة التى تضم 21 دولة وأكثر من 560 مليون مستهلك، مشددة على أن هذه العضوية ستمنح تونس فرصا تجارية هامة مع التمتع بالامتيازات الجمركية علاوة على النفاذ إلى اسواق جديدة عبر "الكوميسا" وإبرام اتفاقيات شراكة.
كما أكدت تشيليش كابويبوى التزام "الكوميسا" بمساعدة تونس على دفع نموها التجارى والاقتصادى وتبادل الخبرات فى مجال التكنولوجيا وبقية مجالات التعاون.
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