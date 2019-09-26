شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن فى ذكرى ثورة "26 سبتمبر": ثورتنا غيرت مجرى التاريخ اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث السفير اليمنى الدكتور محمد مارم، برقية تهنئة للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، بمناسبة حلول العيد السابع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، وأشار فيها إلى ما حققته الثورة من تغيير إلى جانب ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة مجرى تاريخ الشعب اليمنى، وكتبت له التحرر والخلاص من ظلمات الجهل والعبودية والظلم والاستبداد التى رزح تحت نيرها مئات السنين بفعل وطأة أبشع نظام عنصرى سلالى بغيض عرفه تاريخ الإنسانية .

وأضاف مارم فى برقيته، أن الشعب اليمنى يحتفل بهذه المناسبة التاريخية وهو يخوض غمار حرب لا هوادة فيها ضد القوى الظلامية التى اختارت أن تنحاز إلى المخططات والأطماع المشبوهة للنظام الفارسى فى إيران وتسعى جاهدة إلى النيل من استقرار وأمن اليمن وأشقائها، فإنها تدرك تماما طبيعة المرحلة الفارقة والظروف المصيرية التى حتمت عليها التصدى لمؤامرات ومشاريع الميليشيات الانقلابية ومن يقف وراءها والعمل على إحلال السلام والاستقرار والأمن والأمان في ربوع بلادنا وتخطي ما تعيشه من أوضاع إنسانية صعبة لم يعد من الممكن احتمالها أو السكوت عليها نتيجة لما قامت وتقوم به هذه الميليشيات من ممارسات عدوانية مفرطة ضد اليمن واليمنيين.

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وشدد مارم على وقوف الشعب اليمنى بكل شرائحه وقواه الوطنية إلى جانب الشرعية الدستورية فى سبيل المحافظة على النظام الجمهورى والوحدة ودحر ثقافة القيد التى تعتنقها هذه القوى المارقة بمختلف نزعاتها وتوجهاتها العنصرية والمناطقية والسلالية الرافضة لكل جهود ومساعى ومبادرات السلام المبذولة والمضى قدما نحو بناء دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.