شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الأردنى يلقى القبض على حدث قتل شابا مصريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الأمن الأردنى القبض على حدث من جنسية عربية قتل شاب مصرى داخل أحد المطاعم فى منطقة أم الجمال قبل أيام بحسب صحيفة المدينة الأردنية.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٩ ورد بلاغ لمديرية شرطة البادية الشمالية بإسعاف وافد من جنسية عربية للمستشفى إثر تعرضه للطعن من قبل حدث من جنسية عربية إثر خلاف حصل بينهما داخل مطعم يعملان به فى منطقة أم الجمال وما لبث أن فارق الحياة.
وأضاف الناطق الإعلامى أن ذلك الحدث لاذ بالفرار وتوارى عن الانظار بعد الجريمة، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات عنه تم مساء أمس تحديد مكان تواجده وقامت قوة أمنية من مديرية البادية الشمالية والبحث الجنائى بمداهمته وإلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه لإحالته للقضاء.
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