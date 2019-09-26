شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يوقع على العهد الدولى للدفاع عن حرية الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع السودان على العهد الدولى للدفاع عن حرية الإعلام، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا، فى نيويورك.

وقال رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبدالله حمدوك، خلال حضوره فعاليات التوقيع: "لن يتعرض أى صحفى للقمع أو السجن في السودان الجديد".

وهنأت السفارة البريطانية فى الخرطوم السودان على الانضمام إلى الدول المتعهدة بالدفاع عن حرية الإعلام، مؤكدة أن حرية التعبير من أساسيات القيم الديمقراطية.

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وقالت إن توقيع السودان على التعهد الدولي للدفاع عن حرية الإعلام يؤشر إلى رغبة الحكومة الانتقالية في تحقيق تغيير حقيقي، يشمل احترام حقوق الإنسان وحق التعبير.