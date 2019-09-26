شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محطة الفضاء الدولية تستقبل أول رائد فضاء إماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن التحام مركبة "سويوز إم. أس 15"، وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتى، هزاع المنصورى، بمحطة الفضاء الدولية؛ فى أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، ليكون بذلك المنصورى، وهو أول رائد فضاء إماراتي، ورائد الفضاء العربى الأول الذى يزور محطة الفضاء الدولية منذ إنشائها فى العام 1998.

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و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، كشف المركز عن تمكّن مركبة "سويوز إم. أس 15" من الالتحام بنجاح بمحطة الفضاء الدولية، بعد ست ساعات، من توقيت الانطلاق، وبعد ساعتين من التأكّد من إجراءات السلامة داخل المركبة، حيث جرى فتح مدخلى المركبة والمحطة لاستقبال رواد الفضاء الثلاثة هزاع المنصورى والروسى أوليغ سكريبوشكا، والأميركية جيسيكا مير، للانضمام إلى ستة رواد تواجدوا من قبل على متنها وهم: الأمريكيين كريستينا كوك، وأندرو مورغان، ونيك هيج، والروسيّين ألكسندر سكفورتسوف، وأليكسى أوفشينين، والإيطالى لوكا بارميتانو، ليصبح إجمالى عدد الرواد على متن محطة الفضاء الدولية تسعة رواد مع انضمام الطاقم الجديد.