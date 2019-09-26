وزير يمني يكشف عن مقر مؤقت للحكومة بدلا من عدن وصنعاء

وأشار الجبواني، في منشورات له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إلى أن "مطار المدينة سيكون محطة دولية، وأن ميناء بلحاف الواقع جنوبي المحافظة على بحر العرب سيجري العمل على إعادة بنائه من اللحظة".

واعتبر الوزير اليمني أن "أمام شبوة فرصة لأن تصبح أكثر المحافظات أمنا وازدهارا"، ودعا أبناءها لـ"اقتناص هذه الفرصة والنزول لميادين العمل وعدم الالتفات للأصوات الناعقة بل وعزلها".

وجاء هذا الإعلان أثناء إقامة الجبواني في مسقط ضمن وفد حكومي يزور سلطنة عمان، وبعد نحو شهر على انتزاع القوات الحكومية السيطرة على شبوة من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من ​الإمارات​.